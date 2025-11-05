第138回中国輸出入交易会（広州交易会）が11月4日閉幕しました。今回の交易会では、海外からのバイヤー数、新発売・スマート製品・グリーン製品の出展数など多くの数値が過去の記録を更新しました。今回の交易会には、223の国と地域から31万人以上の海外バイヤーが参加し、前回比7．5％増と過去最多を更新しました。うち「一帯一路」共同建設国のバイヤーは同9．4％増の21万4000人で、全体の69％を占めました。またバイヤー数の増