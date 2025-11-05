NPBエンタープライズは5日、6 日からひなたサンマリンスタジアム宮崎で実施する「侍ジャパン宮崎強化合宿」、15 日、16 日に東京ドームで開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」で侍ジャパン公式グッズを販売すると発表した。▼ 販売概要【場所】ひなたサンマリンスタジアム宮崎 / 場外 SAMURAI PARK 特設テント東京ドーム / 場外 22 ゲート前特設テント、場内各グッズショップ（一部除く）【営業日時】《ひ