ソフトバンクグループは、OpenAI Group PBCとの合弁会社「SB OAI Japan」を11月5日に発足したと発表した。 SB OAI Japanは、AIで企業の経営を変革する「クリスタル・インテリジェンス（Crystal intelligence）」を展開することを目的にしている。 「クリスタル・インテリジェンス」は、OpenAIのエンタープライズ向けの最新プロダクトと、日本市場に最適化された導入支援・運用サポートを、組み合わせたA