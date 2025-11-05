「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、11月7日（金）〜12月7日（日）の期間、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』との初コラボレーションフェア「GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS」を、全国の店舗で開催する。【写真】スヌーピーの大好物をイメージ！キュートなクレープも■表参道ヒルズ店限定アートラテも登場今回開催される「GELATO PIQUE CAFE meets PEANUT