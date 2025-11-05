Æó¤ÎÏÓ¤Ë¡Ä¥¿¥È¥¥¡¼¡©¥Ú¥¤¥ó¥È¡© Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î19ºÐ½÷Í¥¤ÎÂçÃÀ?¥¿¥È¥¥¡¼?»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌë¤ÈÃë¤Î³¤¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¡ª#²­Æì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²­Æì¤Î³¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÅçÎÜºÚ(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£¸ª¤Ò¤â¤¬¥ê¥Ü¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¥Ó¥¹¥Á¥§¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à»Ñ¡¢º¸¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥ê¥Ü¥óÌÏÍÍ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤é¤·¤­¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ø¥½½Ð¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤&#98