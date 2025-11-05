ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が、来年1月の自主トレを温暖な南方の島で行う意向を明かした。今季は膝、腰、足首などを痛め、出場96試合にとどまった。満身創痍（そうい）の体をじっくり立ち上げやすい環境で調整し「全試合出てレギュラー。まずは全試合出られるようどうするかを一番に考えたい」と自身初の完走を目指す。9月には肋骨（ろっこつ）を骨折しながら日本シリーズまで走った。複数の故障に悩まされた1年を「