福山市の福山医療センターに爆破予告があったことがわかりました。病院は午後３時以降の診療をとりやめました。爆破予告があったのは、福山市沖野上町の福山医療センターです。病院によると、４日午前８時半ごろ「５日午後４時半に病院を爆破する。すべての口座に１８００万円ずつ送金しろ」という不審なメールを確認し、警察へ通報しました。福山医療センターは５日午後３時以降診療をとりやめ、面会