巨人・岡本和真内野手（２９）が５日、川崎市のジャイアンツ球場で自主練習を行った。この日は、岡本も代表選出されている野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合・韓国戦（１５、１６日・東京ドーム）へ向け、井端監督を始めとした代表の選手・スタッフが６日から直前合宿を行う宮崎へ集合。岡本は家庭の事情で合流が数日遅れることになったが、代表戦へ向けてノックや打撃練習で汗を流した。「（実戦が）空くので、ケガなく