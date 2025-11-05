11月5日午後、新潟県南魚沼市の民家2階のベランダでクマの目撃情報が住民からありました。警察が市役所と連携して警戒活動を強化しています。 11月5日午後4時半すぎ、南魚沼市長崎地内で「民家2階のベランダに体長約0.5ｍのクマ1頭がいる」と住民から警察に通報がありました。クマが目撃されたのは、民家内であることから、警察と市役所が連携して注意を呼びかけるとともに、警戒活動を強化しています。