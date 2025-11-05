「絆ホールディングス」が入るビル＝10月、大阪市大阪市の福祉関連会社が2024年度以降、傘下の事業所で障害者就労支援の給付金（報酬）数十億円を過大に受給していた疑いが5日、分かった。一般企業への就労実績に応じて給付金が加算される仕組みを乱用したとみられ、大阪市は障害者総合支援法に基づき監査に入った。市は返還請求を検討している。この会社は「絆ホールディングス（HD）」。取材に対し「事実確認を行い、対応す