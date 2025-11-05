ロシアのプーチン大統領（左）から「プーシキン・メダル」を贈られた俳優の栗原小巻さん＝4日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は4日、「国民統一の日」の祝日に合わせてクレムリンで各種の国家勲章などの授与式を行い、日本で開催中の「ロシア文化フェスティバル」組織委員会委員長で俳優の栗原小巻さんに「プーシキン・メダル」を授与した。同メダルは文化・芸術などの分野で多大な貢献をした