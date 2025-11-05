5日夕方、新潟県南魚沼市の住宅のベランダにクマ1頭がいるのが目撃されました。5日午後4時40分過ぎ、南魚沼市長崎で「今、民家2階のベランダに、体長約0.5メートルのクマ1頭がいる」と警察に通報がありました。クマはその後住宅の屋根に上り、午後5時半現在も居座っているということです。これまでにけがをした人はいません。警察や市が連携し警戒するとともに、近隣の住民に対し、家の外に出ないよう呼びかけています。