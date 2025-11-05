チャンネル登録者82万超の人気YouTuber・ちいめろさんが2025年11月4日にXで、第2子長女・まひめろさんが15歳になったとして親子ツーショットを披露した。「ずっとママの宝物だよ！！！」ちいめろファミリーは第1子長男・琉ちゃろさんが幼少期に「保育園児ホスト」「小学生ホスト」として話題になったことでも知られ、YouTubeでは家族の日常が発信されてきた。現在、琉ちゃろさんは17歳で高校2年生、まひめろさんは中学3年生になっ