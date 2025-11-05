湯郷ベル なでしこリーグ1部、岡山湯郷ベルの中野琴音選手が5日、リーグの新人賞を受賞しました。 中野選手は岡山県作陽高校出身の21歳です。左足からの正確なキックが持ち味の攻撃的なMFで、今シーズン岡山湯郷ベルに加入しました。 リーグ戦全22試合にフル出場し、4ゴールを挙げました。中野選手はKSBの取材に対し「うれしいです。もっと上手くなりたいです」と話しています。