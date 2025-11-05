全国各地でクマによる人的被害が相次ぐ中、首都圏でも野生動物の出没が確認されている。東京都の西側では、ツキノワグマが目撃され、地域の緊張感が高まっているが、東側の千葉県に隣接する江戸川区ではイノシシが現れ、自治体が対応に追われている。●「どうやってたどり着いたのか」SNSでも話題11月5日午前10時半ごろ、江戸川区中葛西で防災無線が流れた。「こちらは江戸川区役所です。葛西南部地域でイノシシが目撃されています