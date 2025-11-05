東かがわ市役所(資料) 香川県東かがわ市で、国勢調査の調査員が記入済みの2世帯分の「調査票」を紛失したことが分かりました。 香川県によりますと、2025年10月29日、調査員（20代女性）が自宅で東かがわ市に提出する関係書類を準備中、担当していた117世帯分の調査票のうち2世帯分を紛失していることに気付きました。 調査員は自宅や周辺を探しましたが、紛失した調査票は見つかりませんでした。 調査員がインタ