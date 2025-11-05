１０月２８日、木々が色づいた色季拉山。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／盧丹陽）【新華社ラサ11月5日】秋深まる中国西蔵自治区林芝（ニンティ）市で、色季拉山の木々が色づき、壮大な高原風景を織り成した。１０月２８日、木々が色づいた色季拉山。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／盧丹陽）１０月２８日、木々が色づいた色季拉山。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／盧丹陽）１０月２８日、木々が色づいた色季拉山。（