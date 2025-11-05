去年9月、三川町の住宅に侵入し、この家に住む90歳の女性を殺害した罪などに問われた男の裁判で5日、被告人質問が行われ、男は、現場から逃げる際に、「やめてくれ」という女性の声を聞いたなど当時の記憶を語りました。殺人や住居侵入などの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職石川一馬被告（29）です。起訴状などによりますと石川被告は去年9月22日、三川町横山の阿部祥子さん（当時90）の自宅東側の窓から侵入し、1階の