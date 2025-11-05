アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称でも親しまれる佐々木彩夏（29）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。「#ギャル #あーりんぐらむ」のハッシュタグとともに、ファーコートにヒョウ柄の超ミニボトムスをあわせた大胆な“ギャルコーデ”を披露した。【写真】「脚ぃーー！」「さすがにビジュが良すぎるってぇ！」“超ミニ”ギャルコーデ姿の佐々木彩夏投稿では「あーちゃむです ラブブ