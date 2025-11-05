ポンドドル一時１．３０４５レベル、ややドル安に傾く＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル売りの動き。ポンドドルは高値を1.3045レベルに更新した。ユーロドルは引き続きレンジ内にとどまっているが、1.1490付近と引き続き前日ＮＹ終値1.1482を上回る水準。ドル円は153.60付近と東京市場からの下に往って来いの動きを受けた水準に落ち着いている。 USD/JPY153.58EUR/USD1.1490GBP/USD1.3036