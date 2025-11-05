JR東海によりますと、東海道線は安倍川駅構内で火花が生じたのに伴う電力設備と車両点検の影響で、｢沼津｣～｢浜松｣間の上下線で運転を見合わせています。現在、係員を現地に派遣中で、復旧の見通しは立っていません。（5日･午後7時現在）