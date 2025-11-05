協賛企業はユーキャンから変更今年話題になった言葉を選ぶ「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」（「現代用語の基礎知識」選）の候補３０語が５日、発表された。米価高騰対策として政府が放出した備蓄米「古古古米」や、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」などがノミネートされた。年間大賞とトップ１０は１２月１日に発表される。昨年までは「ユーキャン新語・流行語大賞」と呼ばれていたが、協賛