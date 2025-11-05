よつ葉乳業が自主回収すると発表した「よつ葉のバターミルクパンケーキミックス」（同社提供）よつ葉乳業（札幌市）は5日、委託業者が製造したホットケーキミックスに害虫が混入している恐れがあるとして、商品8万2千個余りを自主回収すると発表した。現時点で健康被害は確認されていないとしている。回収するのは、委託業者の江別製粉が製造した「よつ葉のバターミルクパンケーキミックス」の450グラムと150グラムの2種類で、