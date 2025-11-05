ロシアのプーチン大統領は4日、新型のICBM＝大陸間弾道ミサイル「サルマト」を来年、実戦配備すると表明しました。ロシアは核を搭載できる新兵器の実験成功も相次いでアピールしていて、核の威嚇を強めています。プーチン大統領は4日、新兵器の開発者の表彰式で、1万8000キロの射程があり、アメリカを狙える新型のICBM「サルマト」を来年、実戦配備すると表明しました。「サルマト」をめぐっては、2023年に実戦配備されたと報じら