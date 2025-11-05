フィリピンでは台風の影響により各地で洪水などの被害が発生し、これまでに少なくとも66人が死亡しました。【映像】洪水で流されるトラック現地メディアによりますと、フィリピンに上陸した台風25号は各地に豪雨被害をもたらし、5日までに少なくとも66人の死亡が確認されました。特に被害が大きかったのは日本人観光客にも人気のセブ州で、24時間で1カ月分を超える雨量を記録し、広い範囲で洪水となり49人が犠牲となりました。