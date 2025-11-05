俳優・家庭教師の小堀正博さんが、本番間近になってきた受験シーズンを乗り切るためのポイントを自身のインスタグラム・ストーリーズに投稿しています。 【写真を見る】【 中学受験 】小堀正博さん「ここからは体調管理を最優先に」俳優兼家庭教師”今体調を崩している人はまず治す”小堀さんは「体調管理、本当に大切です」と書き出し「あたたかくしてる時間はしっかり確保、栄養をしっかりとって免疫力を高めて」と案内