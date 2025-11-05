BLUETTI JAPAN株式会社は、2025年11月4日より同社史上最小・最軽量のポータブル電源「AORA 10」を発売する。わずか1.8kgの超コンパクト設計ながら、定格200W（ピーク300W/最大400W）の高出力を実現した新モデルは、モバイルバッテリーでは満たせない電力ニーズに応える新たなエントリーモデルとして登場。発売を記念した特別キャンペーンも実施され、最大35%OFFの特別価格で購入可能だ。