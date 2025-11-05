激動の1年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が5日、発表され、X（旧ツイッター）では、さまざまな声があった。SNSでは、30語に入らなかった言葉に一喜一憂するコメントも多数。「switch2が無い…!?」「野獣先輩ダンスが入ってないのは納得いかん」「今年は『財源』だろ」「タイプロ、退職代行、日本人ファースト、タイミーあたりは入るんじゃないかと思ってた