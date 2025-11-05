アルナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドがキャリアの終わりを見据えていることを明かした。アメリカ『ESPN』が伝えている。現在40歳のC・ロナウドは、これまで男子サッカー史上最多の通算952得点を記録。クラブと代表で数々のタイトルを獲得してきた。しかし、その輝かしいサッカー人生が終幕に近づいていることを本人も感じているようだ。先日、YouTubeのトーク番組『ピアーズ・モーガン・アンセンサード