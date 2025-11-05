瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになっています。夜も曇りの天気が続き、香川県では夜遅くに雨が降る見込みです。 6日も香川県では明け方にかけて雨雲がかかるでしょう。朝からは曇りの所もありますが、次第に晴れの範囲が広がる予想です。朝の最低気温は岡山で12度、津山で8度、高松で14度でしょう。日中の最高気温は岡山で22度、津山で20度、高松で21度の見通しです。最低気温と最高気温はともに5日よりも高く