ドリームインキュベータ [東証Ｐ] が11月5日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は8億1800万円の黒字(前年同期は6700万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は5600万円の黒字(前年同期は1億2300万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-11.0％→2.9％に急改善した。 株探ニュース