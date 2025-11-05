県によりますと、きょう、山形県三川町の民家敷地で野鳥のノスリの死骸がみつかり、外傷がなかったことから簡易検査を行ったところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されたということです。 現段階では簡易検査のため病原性についてはわからず、県外の機関で実施する精密な遺伝子検査で陰性になることもあるということですが、県は、今後死がいの回収地点周辺の野鳥の監視を強め、警戒にあたるということです。 ち