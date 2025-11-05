球団史上初の世界一連覇を果たしたドジャースナインは4日（日本時間5日）、デーブ・ロバーツ監督らが米人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ』に出演。第7戦までもつれたワールドシリーズの舞台裏について、多くの秘蔵エピソードを明かした。 ■エース山本由伸に賛辞 米ABCテレビで人気コメディアンが司会を務める深夜のトーク番組『ジミー・キンメル・