三菱自動車工業 [東証Ｐ] が11月5日大引け後(17:35)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は92.3億円の赤字(前年同期は379億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比6.3倍の192億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は99.6億円の赤字(前年同期は84.8億円の黒字)