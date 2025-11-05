M!LKが、本日発表となった現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語30に“ビジュイイじゃん”が選出されたことを発表した。「イイじゃん」は、2025年3月5日発売のメジャー2ndアルバム『M!?』に収録されたリード曲。2月17日に先行配信を開始すると、爽やかでキラキラとしたJ-POPサウンドから、クラブサウンドにガラッと変化する曲調が話題を呼び、“予想裏切りソング”として若い世代を中心