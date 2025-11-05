富山市は５日、同市栗山に出没したクマ１頭を、ハンターに発砲を認める「緊急銃猟」で駆除した。緊急銃猟による駆除は同市で２例目。市によると、クマの目撃情報を受けて捜索していた職員らが５日午前６時２０分頃、雑木林で成獣のメスのクマを発見した。付近に住宅がなく、クマの背後の方向に土手があって人に被害が及ばないことを確認、市は緊急銃猟の実施を判断した。午前１０時２５分頃、猟友会員が散弾銃を３発発砲し、駆