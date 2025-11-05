劇中劇「昼のゆめ」のスピンオフドラマ 「昼のゆめ another side」 12月10日(水)深夜に放送決定！ 素直になれない会社員とピュアで真っ直ぐな配達員が紡ぐ恋物語 テレ東で放送中の水ドラ25「２５時、赤坂で Season２」(毎週水曜深夜１時～)。原作は、on BLUEで連載中の夏野寛子による同名作で、累計165万部超えの超人気作品。美しい容姿と実力を兼ね備えた人気俳優の羽山麻水(駒木根葵汰)