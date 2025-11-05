TVアニメ『【推しの子】』第3期が、2026年1月14日よりTOKYO MXほか全30局以上にて放送開始となることが発表。併せて、メインビジュアル、なとりが歌うED主題歌「セレナーデ」が流れる第1弾PV、6キャラクターの新キャラクタービジュアルが解禁。さらに、12月14日に渋谷で【推しの子】クリスマスツリー点灯式の開催、12月28日に第一話先行上映＆舞台あいさつを全国劇場生中継にて実施することが決まった。【動画】『【推しの子】』