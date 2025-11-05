２３年の菊花賞馬で、前走の京都大賞典は８着だったドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）が、次走はジャパンＣ（１１月３０日、東京）に向かう方針であることが分かった。キャロットクラブが１１月５日、公式ホームページで発表した。香港ヴァーズ（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）と香港カップ（同・芝２０００メートル）に予備登録を行っているが、当初から秋の最大目標として