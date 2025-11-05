一華と翠の幽霊退治！ 単行本3巻は電子版のみで発売中！【つづきを読む】「偉大で立派だけど可哀想な人だよ」父親に対する想いは人それぞれ老婆の精神世界に入り込んだ一華と翠。「神罰」の謎が明らかに！「その霊、幻覚です。視える臨床心理士・泉宮一華の噓」コミカライズ第23話・前編。毎月第1水曜日更新です。＜後編に続く＞〈「偉大で立派だけど可哀想な人だよ」父親に対する想いは人それぞれ〉へ続く（竹村 優