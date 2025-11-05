１０月３１日、井山裕太棋士と中国の王星昊（おう・せいこう）棋士の対局。（貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽11月5日】中国貴州省貴陽市で10月31日〜11月3日、「2025年陽明杯中日韓囲碁精鋭招待戦」が開かれた。中国の丁浩（てい・こう）棋士が優勝し、明代の思想家、王陽明をかたどった特別な優勝杯を手にした。大会は、陽明学の祖とされる王陽明が「心即理（心こそ理である）」との悟りを開いた地、貴陽市修文県竜場にゆかり