飲酒運転で事故を起こし、男子高校生を死亡させたとして危険運転致死の罪に問われている男の裁判です。検察は5日、男に懲役10年を求刑しました。 起訴状によりますと、福岡県大牟田市の無職、井上雄二被告（63）は去年1月、福岡県大牟田市で酒を飲んだ状態で車を運転し、時速90キロから110キロで赤信号だった交差点に進入し、原付バイクと衝突して、運転していた当時17歳の男子高校生を死亡させたとして、危険運転致死の罪に問