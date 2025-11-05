前回の高松国際ピアノコンクール2023年2月 2026年2月に開かれる「高松国際ピアノコンクール」に向けた予備審査の通過者が5日、発表されました。 36の国と地域から過去最多となる360人が参加し、2025年9月に映像による予備審査が行われました。通過したのは、16歳から35歳までの54人です。日本人は9人です。 4年に1度開かれる高松国際ピアノコンクールは「若手ピアニストの登竜門」と呼ばれ、今回