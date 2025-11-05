〈「優しすぎ」“老婆の精神世界”が弱まって精神世界が消えかかっているその最中で〉から続く ＜このお話は第23話 後編です。前編はこちらから＞【最初から読む】私たちには“視えない”「霊とは何か？」“視える”臨床心理士が相談者を一刀両断！一華と翠の幽霊退治！ 単行本3巻は電子版のみで発売中！「その霊、幻覚です。視える臨床心理士・泉宮一華の噓」コミカライズ第23話・後編。毎月第1水曜日更新予定で