報道陣に公開された機動隊の新隊員による訓練＝5日午後、東京都江東区警視庁は5日、機動隊に10月から配属された新隊員の訓練を東京都江東区で実施し、報道陣に公開した。新隊員は、15日開幕の聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」や、年末の繁華街でのカウントダウンに伴う警備での出動が見込まれている。早川剛史警備部長は「圧倒的な実力を有する唯一無二の存在として、日本全国の治安を担っている」と訓示し