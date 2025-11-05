オンラインで開かれた「全国いちご会議」の初会合であいさつする栃木県の広川貴之農政部長＝5日午後、宇都宮市栃木や福岡などイチゴ出荷量上位10県が5日、「全国いちご会議」を設置し、初会合をオンラインで開いた。消費量が年々減る中、PRや情報共有で協力する狙い。販売促進のための統一キャッチフレーズをつくることなどを決めた。各県が独自にブランド戦略を進める中、県を超えた会議体の設置は初という。出荷量全国一の栃