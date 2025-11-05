サクラエビの秋漁が始まり、5日朝、初競りが行われました。記録的な不漁から資源回復に取り組む中、その効果は出ているのでしょうか。船に同乗させてもらい漁の様子を取材しました。鮮やかなピンクの見た目から“駿河湾のルビー”ともいわれる「サクラエビ」。5日朝、由比漁港では…。（記者）「まもなく競りが始まります。多くの仲買人がサクラエビの目利きをしています」11月4日が今シーズン最初の出漁となったサク