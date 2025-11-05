アメリカで予算切れにともなう政府機関の一部閉鎖は35日目を迎え、過去最長の記録に並びました。【映像】レビット報道官の発言10月1日から始まった政府機関の一部閉鎖は、議会で与野党が打開策を見いだせないまま5日で35日目を迎え、第1次トランプ政権下での過去最長の記録に並びました。無給状態や自宅待機の職員が増えたことで、各地の空港で遅延が発生しているほか、職員向けの食料配給の需要も高まっています。「民主党の