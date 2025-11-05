前日に就任が発表された巨人・石井琢朗２軍監督（５５）が５日、秋季キャンプでチームに本格合流し、川崎市のジャイアンツ球場などで行われた若手選手中心の午後組での指導にあたった。「最初はどんな練習をしているかってところを見るだけ。後は選手を覚えていかないと」と話し、この日の練習でも選手一人一人の動きを見ることに注力していた。午前中の練習終了後には選手を集めての円陣で、継続プラスαが選手の力になるこ