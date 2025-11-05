最終・第7戦にまでもつれ込んだ激闘を制し、ワールドシリーズ2連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャース。日本時間11月4日に行われた凱旋パレードでは、沿道に多くのファンが集まり大盛況を見せた。【写真】優勝パレードで見せつけた、大谷夫妻のすごい“イチャイチャ姿”2階建てのオープンバスには、ドジャースの選手陣に加えて大谷翔平の妻・真美子さんらの姿も。注目を集めたのは、大谷夫妻の“イチャイチャ”ぶりだった。大